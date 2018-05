Styrer egen Balsfjord-avdeling

AVDELING: Ørjan Gamnes styrer JB Elektro AS sin avdeling i Nordkjosbotn. FOTO: Ivar Løvland

NORDKJOSBOTN: JB Elektro AS har 20 ansatte og omsatte for over 30 millioner kroner i fjor. Nå styrer Ørjan Gamnes en egen avdeling som skal dekke Balsfjord og Storfjord kommuner.

