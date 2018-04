Strammer inn på fiskebestemmelsene

MAKSIMALT SJU SLIKE: Fra kommende fiskesesong blir det ikke lov for den enkelte fisker å ta flere enn sju sjøørrett i døgnet i Målselvvassdraget. FOTO: Terje Tverås

MÅLSELV: Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget gjør flere endringer i bestemmelsene for den kommende fiskesesongen. Nå kan en fisker maksimalt ta opp sju sjøørret per døgn.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.