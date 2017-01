Store skoleforskjeller i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark ligger over én av tre barneskoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse. Forskjellen mellom de beste og svakeste skolene er over ett skoleår med læring.

– Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn. De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.

– Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skolene i Troms og Finnmark når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer. Dette gjelder særlig for de yngste elevene, sier kunnskapsministeren.