Store caravanplaner

Det var i høst at Sørlandets Caravansenter inngikk en avtale om oppkjøp av Bobil Nords tre butikker. To tredeler av aksjene er overtatt av Adolfsen Group, som eies av brødrene Kristian og Roger Adolfsen fra Andøya.

Prosjektdirektør i Adolfsen Group, Jon Ivar Busklein, forteller at firmaet kom inn på eiersiden i Sørlandets Caravansenter sist sommer, og at Bobil Nord ble overtatt 31. oktober 2016.

– Siden den gang har vi jobbet mest med å få oversikt, og det jobbes nå aktivt med en reorganisering. Dette gjelder både i nord og også Sørlandets Caravansenter som kjede, sier Busklein.

– Betyr dette at det skal dannes en forretningskjede?

– Ja. Planen er å få en landsdekkende kjede som forhandlere av bobiler og campingvogner, sier Busklein.

– Innebærer dette navnebytte, eller blir det fortsatt og hete Sørlandets Caravansenter?

– Sørlandets Caravansenter og Bobil Nord er begge sterke merkenavn. Hva kjeden skal hete, er for tidlig og si, men jeg kan bekrefte at det jobbes med på sikt å endre navn, sier prosjektdirektøren.

Utbyggingsplaner

Etter hva Nye Troms kjenner til, er det planer om å utvide i Nordkjosbotn og bygge et 6000 kvadrat stort senter. Når det gjelder videre planer i Balsfjord, forteller Busklein at de i dag eier en eiendom i Nordkjosbotn.

– Vi har ingen konkrete planer, men eiendommen er i dag for liten. På sikt ser vi for oss en vekst, avslutter Jon Ivar Busklein.

Heller ikke avdelingsleder i Nordkjosbotn, Trond Skøld, vil si noe om størrelsen på ei eventuell utbygging.

– På sikt skal det bygges nytt lokale. Men om det er snakk om 6000 kvadrat, hverken kan eller vil jeg bekrefte, sier Skøld og legger til at en stor fordel etter oppkjøpet er at kunder i nord nå får tilgang på biler og vogner sørpå.

Full satsing i nord

Det lyktes ikke Nye Troms å få kontakt med daglig leder Rune Røinås, som sammen med sin bror og markedssjef Kåre Røinås også er med på eiersiden i Sørlandets Caravansenter. På firmaets egen hjemmeside forteller imidlertid sistnevnte at de nå trår til med full satsing i nord.

– Det er helt sikkert. Vi har hatt en dialog gående med Bobil Nord lenge, så sånn sett har det vært planer om å overta bedriften der oppe en god stund. Så ble det endelig en realitet da vi i høst fikk musklene vi trengte på eiersiden for å kunne gjennomføre veksten vi vil ha, forteller Kåre.

Med på kjøpet får Sørlandets Caravansenter rundt 20 nye medarbeidere.

– Ja, nå har vi fått mange nye og dyktige medarbeidere. Bobil Nord består av flinke og dedikerte folk, så dette gleder vi oss stort til. Nordland er faktisk det nest største markedet i Norge etter Hordaland. Og de tre mest sentrale knutepunktene for vår bransje i Nord-Norge er Fauske, Nordkjosbotn og Bjerkvik, så det kunne ikke vært bedre, sier Kåre Røinås.

Styrket handlekraft

Om de nye eierne forteller han at Adolfsen Group er en stor, norsk ressurssterk aktør som har overtatt 67 prosent av aksjene i Sørlandets Caravansenter.

– Noe av årsaken til at brødrene Adolfsen ville inn i caravanbransjen, var fordi de ville profesjonalisere og danne en forretningskjede. Og da var det naturlig å slå følge videre, siden Sørlandets Caravansenter lenge har hatt ambisjoner om å bli en betydelig aktør i Norden. Så er jo brødrene Adolfsen fine og jordnære folk fra Andøya, sier markedssjefen.

På spørsmål om hva veksten vil bety for kundene, sier han at fordelen med flere avdelinger er at de kan gi enda bedre service der kundene er og bor. Og for den tidligere familiedrevne bedriften fra Grimstad er dette samtidig store endringer.

– Ja, så absolutt. Men du verden, så spennende! Med et nytt og profesjonelt styre og en styrket økonomisk handlekraft går vi inn i 2017 med store forventninger. Så får vi se hvor rask veksten blir. Det er bare å følge med, avslutter Kåre Røinås.