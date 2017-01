Stor interesse for Jørnlia-leilighetene

I desember var Storegga Entreprenør AS klare for salgsstart av leilighetene i første byggetrinn av boligkomplekset Jørnlia på Bardufoss. 21 selveierleiligheter ble lagt ut. På en måned er ti av dem blitt reservert. Det gleder prosjektleder Tor Arne Fagerheim.

– Det er vi kjempeglade for, spesielt i disse tider hvor det er mye sikkerhet rundt Forsvaret. Det viser tydelig at Bardufoss er et sted flere vil satse og bo på, sier prosjektlederen.

Byggestart i mars?

Det gjør at entreprenør-firmaet i februar skal gå i gang med å rive husene som i dag står på tomta for det nye boligkomplekset. De har tidligere sagt at 70 prosent av leilighetene skal være reservert før de setter i gang.

– Vi ser at vi snart er der. Med denne farta ser det ut til at vi kan starte med grunnarbeidet allerede i mars, forteller prosjektlederen.

Dermed kan leilighetsblokka på fire etasjer bli påbegynt rimelig fort, og ferdigstillelse er planlagt å være høsten 2018. Boligkomplekset skal ha garasjeanlegg, heis og for uteområdene skal det skal anlegges en park med lekestativ, gangveier og hage.

– Uforpliktende

De merker at de fleste som har meldt sin interesse for Jørnlia-leilighetene, er voksne, hvor barna har flyttet ut.

– De fleste som tar kontakt, er voksne som er interessert ha mindre å vedlikeholde og slippe snøbrøyting. Det er gledelig å konstatere at tre av dem som har reservert leiligheter, er personer som har vokst opp i Målselv, flyttet og nå vil komme tilbake, sier han.

Med tempoet de første leilighetene ble reservert i, anbefaler de folk som er interesserte til å ikke bli sittende på gjerdet for lenge. Fagerheim sier at alle interesserte gjerne kan ta kontakt for en uforpliktende prat om de har spørsmål eller ønsker å se nærmere på prosjektet.

– Det er bare å ta kontakt, sier han.

De 21 leilighetene er byggetrinn en for et prosjekt som er ment å bestå av tre fire-etasjes boligblokker. De bygger først blokk nummer en, og det er ikke tatt noen avgjørelse for når byggetrinn to vil starte.