Stenger kirka i én måned

– Vi har jo ansvaret for at det skal være sikkert, sier kirkeverge Roald Wikran.



Han forklarer at de allerede rundt år 2000 hadde noen innom kirka for å vurdere den synlige bøyen til galleriet. Da ble det konkludert med at det ikke var noen risiko, og siden har det ikke blitt gjort noe med det. I fjor høst ble galleriet stengt for publikum, fordi det var tydelig at orgelet som står oppe på galleriet, ikke sto i vater lenger. Dette viste at galleriet har siget enda mer de senere årene. Kirka ble bygget i 1978, og Wikran har blitt fortalt av noen av dem som var med på bygginga, at stillaset til galleriet ble fjernet for tidlig.



– Alt da kom bøyen. Det viser seg også at galleriet heller ikke er dimensjonert for mer enn sin egen vekt, sier Wikran.



Dette kom frem da de hyrte et konsulentfirma for å få vurdert galleriet og beregnet arbeidet med å sikre det. Wikran forklarer at flere løsninger ble foreslått, og det ble besluttet at det skal settes støtte med dragere under galleriet. Arbeidet ble lagt ut på anbud, og det er Storegga som skal stå for sikringsarbeidet. De begynner til uka og har estimert at de trenger omtrent fire uker til å fullføre sikringa. Kirka blir derfor stengt i februar.



– Da vil seremoniene til begravelsene vi har på Målselv kirkegård, holdt i Heggelia kapell, sier Wikran.



Galleriet skal være sikkert og kirka åpen igjen til den første gudstjenesten i mars. Wikran ser fram til å kunne åpne galleriet igjen.



– Det er ved en del store anledninger at det er folk der. Noen av korene bruker også å stå der oppe og synge. Det er viktig at vi gjør den jobben slik at vi kan benytte galleriet, sier kirkevergen.