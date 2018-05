Statsministeren skuffet Finnmarks fylkesordfører

MØTTE KVIST: Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) klarte ikke å overbevise statsminister Erna Solberg (H) om at et klart nei fra finnmarkingene i folkeavstemningen om sammenslåing med Troms må føre til at fusjonen parkeres. FOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix