Stall brant ned

Sjokkert over nedleggelsen av asylmottaket Asylmottak



MÅLSELV: Torsdag i forrige uke fikk de ansatte på Målselv statlige asylmottak beskjed om at det ordinære mottaket skal legges ned. Daglig leder Sami Hajzeri er opprørt over at arbeidet de har lagt ned i mottaket, er lite verdsatt.

Tar i bruk nye viltvarslere VILTVARSLERE



MÅLSELV: Onsdag skal en ny type viltvarsler tas i bruk på E6 i Målselv. Med lyssignal skal bilistene varsles om at det er mye elg i området.

Lastebil kolliderte med personbil på Laksvatn

LAKSVATN: To personer ble lettere skadd da en lastebil og en personbil kolliderte mandag på fylkesvei 293 ved Laksvatn.

Skaper gråstein om til gull Bruktbutikk



BALSFJORD: Her får du kjøpt møbler du garantert ikke finner samme av hos naboen.

Fiberkabel til Fossbakken vil trygge datatrafikken internett



BARDU: Bredbåndsanbudet for Salangsdalen er like om hjørnet. Bredbåndsfylket Troms ser for seg en ekstra fiberkabel mot Lavangen.

Samlet kreative sjeler NÆRINGSETABLERING



BALSFJORD: 40 kreative gründersjeler var i går samlet på Malangen Resort for et dagsseminar i regi av Kreative Balsfjord. Med hjelp fra foredragsholdere håper de å stå bedre rustet for framtida som små bedriftseiere.

Inviterer til åpning av ammekufjøset Landbruk



MÅLSELV: Allerede i 2009 begynte Monica Rostad og Øystein Magne Rostad å regne på lønnsomheta ved å bygge ammekufjøs. Mandag formiddag har de offisiell åpning av nybygget.

Maner til kamp mot regjeringa Landbruk



MÅLSELV: Tirsdag markerer Bondelaget sin motstand mot regjeringas forslag til ny jordbruksmelding. Målselv og Midt-Troms bondelag aksjonerer ved Målselv Varde.

Målselv mottak legges ned FLYKTNINGMOTTAK



MÅLSELV: 30. april er det slutt på den ordinære asylmottakdrifta i Målselv. Dette fører til at 5.8 årsverk forsvinner og 123 beboere må flytte.

Mener skuteravgiften er for høy skuterløyper



BARDU: Altevatn hytte- og båteierforening mener at den foreslåtte avgiften for å bruke snøskuterløyper i kommunen på 600 kroner er for høy.

Stenger kirka i én måned REPARASJON



MÅLSELV: Sig i galleriet fører til at Målselv kirke stenges i én måned. Nå skal galleriet sikres slik at det kan tas i bruk igjen.