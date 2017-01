Stakk av fra UP

Det var sent tirsdag kveld at politiet meldte på Twitter at en sølvgrå bil, mulig Subaru med knust baklykt, stakk fra politiet på E8. Bilen var da observert på Lyngseidet. Fire timer senere meldte politiet om at bilen, en BMW, var funnet på Svensby, og at gjerningsmannen var pågrepet.

Sjåføren stakk av fra utrykningspolitiet som hadde en laserkontroll på E8 mellom Nordkjosbotn og Laksvatn. Til avisa Nordlys forteller operasjonsleder Lars Meland at bilen kjørte i retning Tromsø, men lurte seg mellom to vogntog som sto parkert langs veien.

Etter at politiet hadde passert, snudde sjåføren og kjørte mot Nordkjosbotn igjen. Natt til onsdag ble bilen funnet på Svensby, og sjåføren ble pågrepet.

– Settes i sammenheng med et nylig oppdaget innbrudd hos bilutleiefirma i Tromsø, skriver politiet på Twitter.