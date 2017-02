Rolf blir en av landets eldste A-lagstrenere

Hansen gjør comeback som trener for Bardu sitt 6. divisjonslag. Han husker ikke sist han trente A-laget, men sier det begynner å bli noen år siden. Nå skal han ledet et A-lag ti år etter at han har passert pensjonsalderen.



– Alderen betyr ikke noe så lenge man bare er ung i hodet og klarer å stå på føttene. Jeg synes dette er gøy, og husk nå på at vi snakker bare om 6. divisjon her. Vi kan ikke rykke ned, så da er jeg jo ganske sikker på at jeg ikke blir sparket, sier han.



Rolf Hansen har har jobbet med fotball helt siden han kom til Bardu tidlig på 80-tallet. Og før det også, da han trente både Harstad IL og klubben Lia Brage. Ifølge arkivene i Nye Troms var han sist hovedtrener for Bardu IL i 2009.

Har det gøy

Men selv om han har vært ute av A-laget i Bardu en periode, har han hele tiden vært trener på aldersbestemt nivå. Og det er et guttelag han har fulgt som nå er i ferd med å vokse seg inn på seniornivå, og som har fått han til å tenke A-lag. Dessuten er han ikke glad for at Bardu i fjor faktisk ble disket fra seriespill og degradert til 6. divisjon, etter å ha unnlatt å møte opp til to bortekamper.



– Det er fair nok at man trekker laget. Men å bli disket, nei det synes jeg ikke noe om. Det er flaut. Jeg kan bare ikke sitte og se på det etter å ha hatt laget i så mange år, sier Hansen.



Han forteller at problemet med laget i Bardu er at man ikke får ungdommen til å bli værende i bygda. De drar ut for å studere. Nå skal han bygge et 6. divisjonslag først og fremst rundt unge spillere på gutte- og juniornivå, og så få med noen forsvarsspillere.



– Men det er de lokale unge som skal satses på, så får vi legge oss på 6. divisjonsnivået og kanskje forsøke å rykke opp i 5. divisjon. Vi har noen veldig gode spillere, og jeg trives godt i lag med disse som nå kommer opp. Det blir gøy å følge dem videre, sier Hansen.

Ble priset av NFF

Hansens ildsjel for fotballen, og da spesielt Bardu IL, er blitt lagt merke til. I 2005 fikk han og kona Tove kulturprisen i bygda. I 2006 ble han invitert ned til Norges fotballforbund og fikk forbundets trenerildsjelpris.



Han kunne «fotballpensjonert» seg med god samvittighet for lenge siden. Men Hansen greier ikke gi slipp på fotballen.



– Nei, jeg gjør ikke det altså. Det er rart med det. Jeg har jo fulgt med på A-laget også de siste årene selv om jeg ikke har vært trener der, og det er tungt å se at vi ikke skal få noe til i Bardu. Å bli disket, det går ikke. Vi får nok ikke et 3. divisjonslag ut av det, men at vi kan opprettholde et lag på lavere nivå i Bardu, det bør vi klare, sier Hansen.



Han og kona har satt stor pris på fotballen. I «gamle dager» var det helt normalt med spillermøter hjemme i stua i Fageråsveien med guttene på laget. Da paret fikk kulturprisen, omtalte prisutdeleren Tove som en erstatningsmor for dem som likte fotball i Bardu. Så da forstår man at 77-åringen nå også har fått støtte hjemmefra til å gå på igjen som A-lagstrener.



– Det er godkjent ja, med beskjed om at jeg er gal nok til det, sier Hansen og ler.

Begynte på dagen

Rolf har vært engasjert i Bardu IL helt siden han kom til bygda i 1980. Han hadde da bak seg trenerjobber i både HIL og Lia Brage, og han hadde tatt C-kurs ledet av mannen som han kaller for kongen i norsk fotball, Nils Arne Eggen.



Da han kom til Setermoen, rakk han knapt nok å komme seg i hus og få pakket ut flyttelasset før bygdas fotballentusiaster troppet opp og dro han med sg til treningsfeltet.



– Jeg begynte vel som trener nærmest på dagen i Bardu IL, og siden har det altså gått slag i slag, forteller han.



Rolf Hansen fyller for øvrig 77 år førstkommende tirsdag.

– Imponerende

OSLO: Informasjonssjef Yngve Haavik i Norges foballforbund er imponert når han hører om Rolf Hansens comeback.

Et comeback av en 77-åring i A-lagstrenerrolle synes han er helt spesielt.



– Dette er imponerende. Vi har nok ikke den totale oversikten over alderen til trenere på A-lagsnivå i norsk fotball, men det skal godt gjøres at det er mange trenere som har kommet opp i en så voksen alder. Norges fotballforbunds mål er flest mulig, lengst mulig og best mulig. Han er et fantastisk eksempel på et livslangt engasjement for fotballen, sier han.

– En av de aller eldste

TROMSØ: – Jeg vil nok tro at Rolf vil være en av de aller eldste A-lagstrenerne i Norge i 2017, uten at vi kan slå dette definitivt fast.

Det sier Jo Are Vik i Troms fotballkrets, som kjenner godt til Rolf Hansen og vet hva han har betydd for fotballen i Indre Troms.



– Men husk at det er og har vært mange godt voksne trenere også på toppnivå – og i internasjonal fotball. Rolf føyer seg godt inn i rekken sammen med rutinerte storheter som Nils Arne Eggen, Drillo, Roy Hodgson – og for så vidt også den nye landslagstreneren til Norge, sier Vik.

Verdens eldste 93

BARDU: Verdens eldste fotballtrener er ifølge Guinness Rekordbok briten Ivor Powell (bildet). Som 93-åring var han tilknyttet Bath University som trener for Team Bath. Han ga seg tre år før han døde, 96 år gammel i 2012. Powell var tilknyttet klubber som QPR, Aston Villa, Port Vale, Carlisle og Bradford City i sin karriere.



Eldste manager i Premier League i England er for øvrig Sir Bobby Robson. Han var 71 år og 194 dager gammel da han 28. august i 2004 ledet Newcastle United for siste gang i en kamp mot Aston Villa på Villa Park.