Reine skjære familietreffet

– Det er jo bare artig at vi skyter sammen. Reine skjære kosen, smiler pappa Birger Nyheim.

Ved siden av han på standplass ligger kona Eva og sønnene Bengt og Stian, mens deres søskenbarn Vegard og Tobias ligger på lagets siste skiver. Til alt overmål måtte søskenbarnet Marthe og pappa Harald skyte i laget etter dem, mens familiens eldste skytter-

overhode, Einar, måtte finne seg i å skyte i laget før dem.

– Vi må nesten ha baner med ti skiver, slik at alle i familien kan skyte samtidig, sier Stian Sollie Nyheim.

3. klassingen endte opp med 234 poeng. Akkurat det samme som lillebror Bengt klarte som 4. klassing, men med to innertreff mer var Stian svært tilfreds med resultatet.

– Det er klart, de innertreffene vil jeg bruke for alt de er verdt, humrer han.

– Offentlig mobbing: Ikke bra, repliserer lillebror Bengt og forsvarer seg med at enkelte i det minste tør å ta opprykk i klassesystemet.

Klasseskytterne forsikrer om at de ikke lider av overtrening. Eller for mange konkurranser, for den saks skyld.

– Dette er årets første innendørsstevne. På årets tredje siste dag. Jeg liker meg best ute med 6,5 kaliber, sier Bengt.

Eget våpen

Mamma Eva er heller ikke langt unna gemalen i resultatene sine. Mens Birger endte på 242 poeng i går under stevnet på Sentralskytebanen på Bardufoss, ble det 231 poeng på Eva. Og siden hun verken har trent eller skutt siden LS i Øverbygd, føler hun seg rimelig sikker på at poengsummene nå bare vil stige og stige.

– Ja, det er klart, for nå har jeg fått meg mitt eget våpen. I dag tenkte jeg 216 var høvelig bra å sikte seg inn på, så nå kan de bare vente! advarer Eva lurt.

Men forsikrer at taperen i de kommende familieduellene på standplass bare kommer til å få godslig mobbing som straff.

– Jeg tror kanskje gubben er litt skremt nå, smiler Eva lurt.

Godt fornøyd

Brødrene Tobias og Vegard endte opp med 222 og 242 poeng i går ettermiddag. Det var begge fornøyd med. Selv om en åtter på den første serien til Vegard ikke helt var et skudd etter læreboka.

– Den skulle jeg unngått, men ellers er jeg godt fornøyd. Det er artig å være sammen med slekta på samme laget, sier 13-åringen, som fra nyttår rykker opp til å bli eldre rekrutt.

Lillebror Tobias skuler litt på resultatene til de andre, men ikke så altfor mye.

– Men litt ser jeg på hva de presterer. Jeg er uansett fornøyd med egen skyting, sier 11-åringen.

Omtrent rekord

Romjulstreffen har vært arrangert innendørs av Målselv skytterlag siden elektronikken kom i hus i 2004. Fra slutten av 1970-tallet og fram til årtusenskiftet ble stevnet nesten årlig arrangert som utendørsstevne. Da var det bare været som kunne stanse stevnet. I år var det 196 påmeldte til miniatyrstevnet, og det er omtrent rekord. Litt guffent vær gjorde at det ble litt frafall, men det lå i går ettermiddag an til at det kunne bli over 160 deltakere.

– Det er vi veldig bra fornøyd med, været tatt i betraktning, sier leder av skytterlaget, Sveinung Kvamme.

Han tar den gode forhåndspåmeldinga som et tegn på at stevnet er godt, og at aktiviteten i Skytter-Troms er bra.