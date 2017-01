Håper å lage fartsfest i Fjelllandsbyen

– Alle avtaler er ikke på plass, men vi håper å kunne presentere et godt program om et par-tre uker.

Det sier Jan-Helge Nilssen. Harstadværingen har vært drivkraft bak bakkeløpet i Fjellandsbyen de siste årene. Går alle planer og ideer som han ønsker det, blir det i tillegg til motbakkeløpet lørdag både drifting på Nordnorsk trafikksenter på Aspelund, i regi av NMK Midt-Troms, og show med rallyoppvisning og drifting på Andselv i dagene før motbakkeløpet. Drifting er en kjøreteknikk hvor føreren lar bakhjulene kontrollert sladde og der føreren må motorstyre bilen rundt en bane eller trasé. Gjerne med en solid dose «svidd gummi» som resultat.

– Jeg kan ikke love at alt går i orden før vi har det skriftlig, men jeg har trua på at vi skal klare å få dette til, sier Jan-Helge Nilssen.

Han har god hjelp i årets planlagte arrangement fra Per Christian Håve-

ødegård, som i sin tid jobbet i området som journalist i Radio Bardufoss. Han var speaker under fjorårets kjøring i Fjellandsbyen.

Det er i all hovedsak skriftlige avtaler med verdenstopper innen rallycross som gjenstår før KNA Troms, som er teknisk arrangør, forhåpentlig kan offentliggjøre et spikret program.

– Jeg tar ikke et ja for et ja før jeg har det skriftlig. Nå er det noen som er på reise av dem vi må få på plass før vi går videre med planene våre, sier Nilssen.

Går alt som de håper, blir det verdenstopper innen rallycross som blir å finne i Målselv-bakkene denne sommeren. Arrangørene har flyttet arrangementet fram fra august til den nest siste helga i juli. Blant annet av hensyn til den internasjonale terminlista. Dette er også helga etter at den store svenske rallykonkurransen Norrlandsveckan avslutter sine kjøringer.

– Da håper vi flere svenske toppkjørere tar turen over til oss, sier Nilssen.

Får arrangørene alle avtaler på plass, blir arrangementet flere ganger større enn den én-dags kjøringa som har vært til nå i Fjellandsbyen. De jobber også for å få TV-sendinger fra motorfesten.

– Vi håper veldig at vi får dette til og har bare møtt velvilje i Målselv fra alle parter. Det er viktig for oss og det setter vi pris på, sier Jan-Helge Nilssen.