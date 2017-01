Gleder seg til ny Målselv-målgang

FORT TILBAKE: Arctic Race of Norway sin daglige leder Knut-Eirik Dybdal gleder seg til et nytt Målselv-besøk. Her på Setermoen i 2014.

MÅLSELV: Arctic Race-general Knut-Eirik Dybdal ser fram til et nytt Målselv-besøk for etapperittet Arctic Race of Norway. Beliggenhet midt i fylket og et godt arrangement i 2015 var viktige element da Målselv allerede etter bare ett «hvileår» kom med som vertskommune for en målgang i rittet.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.