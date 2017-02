Solidarisk med kraftkommuner

De tre kommunene Hjelmeland, Hol og Evje er med i LVK (Landssammenslutningen for kraftkommuner), der også Bardu er med. Kommunene havner nå i Høyesterett med en pågående sak som omhandler eiendomsskatt på nettanlegg. Det er Statnett som har gått til sak fordi de mener takstene er for høy. Avgjørelsen i saken vil kunne få konsekvenser for Bardu.



Formannskapets politikere var helt enig i å støtte opp om et spleiselag for å betale de tre kommunenes eventuelle utgifter i rettssaken.



– Dette handler om å vise samhold og lojalitet, og det er mange som er med her. I neste omgang kan det være vi som trenger hjelp, kanskje dersom vi går til sak mot staten i forbindelse med fjelloven, sa ordfører Toralf Heimdal da saken var oppe til behandling i onsdagens møte.

Viktig

Både Arne Nysted (Ap) og Høyres Terje Nyberget fulgte opp.

– Her er det viktig å vise solidaritet, så denne innstillingen støtter vi, sa Nysted.



Varaordfører Terje Nyberget sa at dette like godt kunne ha vært Bardu og antydet at de kommunene som er valgt ut i saka, er tilfeldig.

– Vinner de saken i Høyesterett, kommer for øvrig pengene i retur, sa han.

Konsekvenser

Saken som kan få konsekvenser for 170 kommuner i LVK, går på at Statnett mener eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg må kjennes ugyldig. Statnett mener takstene er for høye, og sakens tvistepunkt gjelder beregninger av fradrag for slit, elde og utidsmessighet.



Kommunene Hjelmeland, Hol og Evje vant i tingretten mot Statnett, men Statnett anket til lagmannsretten med den begrunnelse at saken har prinsipiell betydning og vil gjelde alle kommuner som har nettanlegg som tilhører Statnett. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at domstolene kan prøve de kommunale takstnemndenes konkrete verdsettelsesskjønn fullt ut, og at beregning av verdislit må tas med.



Statskogs søksmål mot andre kommuner er stanset i påvente av utfallet i Høyesterett.