Søker om festivalstøtte

I fire år har viseklubben Saga jobbet bevisst med å forankre festivalen i lokalt miljø og historie. Samtidig har festivalarrangørene satset på å engasjere profesjonelle og profilerte artister, både nasjonalt og internasjonalt.

– Som kommunens største kulturarrangement på sitt felt ønsker styret å utvikle festivalen videre og gi befolkninga gode kulturopplevelser. I år feirer vi 5-årsjubileum, og festivalen vil foregå fra og med torsdag til og med lørdag i festivaluka som er første helg i september, sier Trine Strand.

Utstillingsvindu

Hun forteller at en del av tida skal brukes på utadrettet virksomhet, uten at det skal gå på bekostning av den tida som har vært satt av til konserter og andre arrangementer.

– Vi ønsker å være en festival som skal være fengende for de fleste. Vi er samtidig en visefestival som ønsker å fremme Balsfjord på ulike måter og å være et utstillingsvindu for Balsfjord kommune. Derfor ønsker vi å utvikle oss mer på lokal mat og lokal historie, sier Strand.

Imøtekommes delvis

Siden oppstart i 2014 har festivalen fått 82 000 kroner i offentlig støtte, derav 40 000 kroner fra næringsfondet til lys og lyd.

– Vi søker om 30 000 kroner i støtte til videreutvikling av festivalen. En festival som har en rekke lokale samarbeidspartnere og som fortsatt skal ha sin faste base i Aursfjord med den rike kulturhistoria som er der, sier Trine Strand.

Rådmannen tilrår at viseklubben Sagas søknad delvis imøtekommes. I innstillingen til onsdagens formannskapsmøte innstilles det på å gi 20 000 kroner i utviklingsstøtte til Saga visefestival. Ei finansiering som skal gå over kommunalt næringsfond.