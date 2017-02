Slurver med offentlighetsloven

Skal vi tro kommunenes postlister, hvor alle dokumenter, brev, eposter og sms-er sendt til kommunen skal journalføres for offentligheta, har ordførerne i Balsfjord, Målselv og Bardu på 2,5 måneder kun mottatt og sendt til sammen 52. Kun én av dem har sendt eposter han selv har skrevet. Og ingen av dem har fått eller sendt sms-er.



– Kan det stemme?

– Det stemmer nok ikke. Jeg har sendt og mottatt mer enn ti, sier barduordfører Toralf Heimdal.



– Jeg har vært for dårlig på journalføring, og 28 journalførte var faktisk langt flere enn jeg var klar over, erkjenner målselvordfører Nils Foshaug.



– Jeg har nok noe å gå på når det kommer til dette, sier balsfjordordfører Gunda Johansen om sine 14 journalførte brev og eposter.

Har tatt lærdom

Nye Troms har sjekket alle journalførte dokumenter sendt til og fra ordførerne vår den siste tida. Vi har begrenset søket til å gjelde fra og med 1. november 2016 til og med 15. januar 2017. Resultatet var nedslående. Hos målselvordfører Nils Foshaug fant vi 28 dokumenter. Kun to av dem var sendt fra ordføreren. Det var vel å merke det samme dokumentet som skulle til to adressater, og det var kommunestyrets vedtatte høringsinnspill til politimesteren i Troms angående den foreslåtte nye politistrukturen i regionen. De øvrige dokumentene var invitasjoner til høringsrunder, vedtak og informasjon fra Midt-Troms regionråd og andre offentlige instanser. Ingen av dokumentene handlet om Forsvarets langtidsplan eller de store arrangementene som skal avholdes i Målselv i år. Ei heller kommunikasjon med innbyggere eller andre folkevalgte.



– Det har ikke vært slik som jeg ønsker det skulle være, og jeg har skjønt at jeg ikke har fulgt reglementet. Men ingen eposter har blitt slettet. Alt jeg har sendt og mottatt, finnes i epostsystemet mitt, sier han.



Det gikk nærmere to uker fra Nye Troms ba om innsyn i dokumentene til vi gjennomførte intervjuene. I mellomtida har målselvordføreren bestemt seg for å få orden på journalføringa.



– Jeg har gitt vår politiske sekretær tilgang til eposten min, slik at hun kan journalføre alt som skal journalføres. Sjekk journalføringa mi igjen om en måned. Jeg lover at bildet vil være et helt annet og langt bedre da, sier han.

Vil forbedre seg

Hos hans kollega i sør, barduordfører Toralf Heimdal, fant vi ti journalførte dokumenter. Her fant vi tilbudsinnhenting av konsulentfirmaer til rådmannsrekrutteringa, tre dokumenter som var unntatt offentligheta. Heller ikke her fant vi kommunikasjon med innbyggere, men Heimdal var den eneste som hadde journalført en epost han selv hadde skrevet. Både spørsmålene han stilte og svarene han fikk fra Forsvarsdepartementets statssekretær, Øystein Bø, er å finne. Vi fant også invitasjon til høringsrunder og informasjon om beslutninger tatt av andre offentlige instanser.



– Jeg må innrømme at det er en del synding når det kommer til journalføringa. Det er sånn at jeg må videresende dokumentene mine til postmottaket, for systemet gjør at jeg ikke kan journalføre dem selv. Det er unødvendig. Vi jobber med å få på plass et nytt system, og da håper jeg at det skal være en større automatikk i dette, for alt skal journalføres, sier han.



Mens vi fikk tilsendt alle dokumentene fra Målselv og Balsfjord kommune på epost, gjorde vi søk i arkivet. I Bardu er postjournalene søkbar, og det er mulig å finne alle dokumentene som ordføreren er oppført som saksbehandler for. Dette gir en feilmargin. Alle eposter og brev Heimdal har fått, og som han har videresendt til saksbehandling i den rette faginstansen, blir videre journalført med en annen saksbehandler.



– Men det er uansett for dårlig, for det er ikke sånn det skal være. Jeg skal bli bedre på journalføringa. Jeg håper vi snart har et system som gjør det lettere for meg å journalføre dokumenter selv, sier han.

– Ingenting journalverdig tilbakeholdt

Balsfjords ordfører, Gunda Johansen, er inne i sitt tiende år som kommunens politiske leder. Mellom november og midten av januar i år fant vi 14 journalførte dokumenter sendt til og fra ordføreren. Her fant vi et brev fra en innbygger, flere høringsinvitasjoner og beslutningsinformasjon fra andre offentlige instanser og lokale lag. Balsfjordordføreren tar ikke like stor selvkritikk som kollegene i Indre Troms.



– Det er nok ikke det riktige antallet, og ja, jeg kan nok bli flinkere på dette. Men jeg kan ikke se hva annet jeg har fått som gjør at jeg skal ha holdt tilbake journalverdige dokumenter, sier hun.



– Mener du at du kun har fått 14 eposter, brev og sms-er på 2,5 måneder?

– Nei, jeg har nok fått langt flere. Eposter som også er sendt med kopi til kommunens postmottak, tar jeg for gitt blir journalført av servicekontoret. Men så vidt jeg har oppfattet, er det eposter som ikke er journalpliktig. Det som går internt i partiet, i en pågående saksbehandling og oppklarende saksopplysninger mener jeg ikke trenger å journalføres. Det trenger heller ikke invitasjoner. Men alle henvendelser fra innbyggerne blir journalført, sier hun.

Mangelfull opplæring

Balsfjordordførerens oppfatning er ikke helt riktig. Ekspert på offentlighetsloven, Gunnar Bodahl-Johansen (se egen sak), opplyser til Nye Troms at alle dokumenter, uavhengig av hvordan de kommer til kommuner eller ordførere og som handler om kommunens anliggende eller saksbehandling, skal journalføres. Feiloppfatningen kan ha sammenheng med at ordførerne ikke får opplæring i reglene rundt. Ingen av de tre ordførerne i Nye Troms’ dekningsområde kan huske at de har fått opplæring i dette under politikeropplæring, ordføreropplæring eller folkevalgtopplæring, verken på kurs eller i bøker.



– Jeg har ikke vært på noen form for folkevalgtopplæring hvor dette er tema. Vi får ei bok fra KS med tittelen «Tillit», som jeg bruker mye for å få klarhet i hva min rolle som ordfører er. Men det står ikke ett ord om dette i den, forteller barduordføreren.