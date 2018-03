Sliter med folkevalgte som for sjelden sier ja

OPPLEVER LITEN MØTEVILJE: Ordfører Nils Foshaug (Ap), her sammen med Marthe Frette og Rolf Austgard (begge faste kommunerepresentanter fra Venstre), opplever for ofte at folkevalgte sier nei til å møte til folkevalgte organer. - Har du sagt ja til å stå på ei liste, forplikter det, sa han. FOTO: Kari Anne Skoglund