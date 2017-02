Slik blir rundkjøringa i Heggelia

Som tidligere omtalt i Nye Troms har Forsvarsbygg fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å bygge ei rundkjøring på E6 i Heggelia i området mellom Spar-butikken og bensinstasjonen til Circle K. Årsaken er at trafikken fra Forsvaret har økt betraktelig i det nåværende krysset ved Heggelia kapell etter at Bardufoss leir er bygd ut.



Utbygginga vil skje i samarbeid med Statens vegvesen, som også skal dekke 40 prosent av byggekostnadene, samt ivareta drift og vedlikehold når rundkjøringa står ferdig.

Miljøgate

I oppdraget står det at rundkjøringa skal bestå av fire veiarmer, omlegging av gang- og sykkelveier knyttet til ny rundkjøring, omlegging av Kapellveien for påkobling til ny rundkjøring og etablering av miljøgate med to opphøyde gangfelt på E6 og busslommer. I tillegg skal det gjennomføres tiltak knyttet til omlegging av kommunal vannledning og eksisterende høyspentkabel. Dessuten vil inngangsporten til Heggelia leir bli flyttet litt lenger i retning Barduelva som en følge av prosjektet.



- Dette vil øke trafikksikkerheten inn og ut av leirområdet når rundkjøringa står ferdig. Noe av bygginga kan vi starte opp med inneværende år, men selve rundkjøringa vil påbegynnes våren 2018 for å unngå at deler av arbeidet stopper opp i vintermånedene, forteller prosjektleder Kjetil Blix Strokkenes i Forsvarsbygg i ei pressemelding.



I anleggsperioden blir det omlegging av trafikken langs E6 og rundt bedrifter i området, deriblant Spar-butikken og Circle K-stasjonen. Prosjektet vil bli lagt ut på anbud i løpet av sommeren.