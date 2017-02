Slår tilbake om habiliteten

Varaordføreren tar kraftig til motmæle etter at det i går kom kritikk både fra ordføreren i nabokokommune Salangen og fra Bardu Utvikling. Nyberget har selv gått tilbake og sett på behandlingen av flere næringssaker i Bardu den siste tiden der han har erklært seg inhabil. Saken som omhandler Næringsvennlig region, og som har utløst rabalderet nå, holder han fast ved at han ikke er inhabil i.



Til Nye Troms sier Nyberget at han føler seg såret av kritikken, både når han blir beskyldt for å ha personlige interesser i saker, og når han beskyldes for å opptre som leder av Næringshagen og ikke som varaordfører.



– Jeg mener jeg er klar og tydelig i de sakene der jeg mener Næringshagen kan komme i konflikt med det politiske arbeidet mitt i Bardu. Jeg har alltid sagt ifra, og jeg har selv erklært meg inhabil der jeg mente det kunne oppstår en situasjon der jeg kunne bli mistenkeliggjort. Men i denne saken føler jeg det ikke, og jeg reagerer sterkt på det som blir sagt, sier han.

Utidig

Nyberget mener aller først at det er utidig at ordføreren i Salangen blander seg inn i en sak i Bardu. Han antyder at noe av det som kommer fra Prestbakmo, kan være direkte insinuerende.



– At hun mener jeg har en personlig interesse i å si nei til Næringsvennlig region på grunn av min rolle i Næringshagen, reagerer jeg veldig på. Jeg må si jeg er dypt såret og vonbråten av at en kollega kan si noe sånt. For hvilken vinning skal jeg ha av det? Jeg er ikke i nærheten. Næringsvennlig region har ingenting å gjøre med arbeidet vi gjør i Næringshagen. Dessuten, når det gjelder undersøkelsen som skal skje i Næringsvennlig region, er det noe vi allerede har kartlagt her i Bardu. Vi har hatt en runde med næringslivet vårt allerede, og vi bruker den undersøkelsen vi gjorde da som grunnlag nå vi utarbeider næringsplan og i virkemiddelbruken og måten vi driver næringsutvikling på. Det var en forstudie vi ble invitert inn i, noe videre næringssamarbeid var det ikke. I så fall har vi ikke fått sett hele saken, sier Nyberget.



Han sier han blir oppgitt av å høre en naboordfører hevde at vedtaket er ulovlig og bør tas opp på nytt.

Har vært bevisst

Saker fra 2016 der Nyberget har erklært seg inhabil, er Strategisk næringsplan og Innovasjonsbase nord.



– Nå det gjelder Innovasjonsbase nord, er dette noe Bardu Utvikling peker på i sin kritikk, og hvor de mener jeg kan mistenkeliggjøres. Jeg erklærte meg inhabil i saken da den ble behandlet politisk her i Bardu. Dersom man referer til et møte om denne saken, var det et møte der jeg var til stede som leder i Næringshage Nord. Det var et såkalt workshop. Jeg skulle gjerne fått konkretisert hva det er de mener her, sier Nyberget.



Saken om Næringsvennlig region kommer opp i kommunestyret til endelig behandling i neste uke, og Nyberget sier det ikke er grunnlag for å erklære seg inhabil, heller ikke etter kritikken som er kommet.



– Nei, for dette har ingenting med arbeidet mitt i næringshagen å gjøre. Jeg er og har alltid vært opptatt av habilitetsspørsmål og mener selv at jeg har bidratt til stor bevissthet rundt det. Både i inneværende periode og mens Arne Nysted var ordfører, sier Nyberget.



Han tror ikke andre politikere vil stille spørsmål ved hans habilitet i saken når den kommer til kommunestyret onsdag.