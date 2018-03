Skuffet over departementet

FIKK ALLROM-NEI: Kommunalsjef i Målselv, Erik Myre, er skuffet over at Kunnskapsdepartementet ikke en gang kom på befaring, før de sa nei til et tilbygg Sameskolen i Troms sårt ønsker seg. Her sammen med rektor Karen Juuso Baal. FOTO: Malin Cerense Straumsnes