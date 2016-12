Skrekksyn på E6 i Bardu

Sjåføren som kjørte vogntoget fikk bot etter å ha kjørt med en henger hvor dekkenes mønsterdybde var under fem millimeter. Vegvesenet delte bildet av skrekksynet på Twitter-kontoen sin for kontoller i nord.

«Dekk og kjettingkontroll har høyt fokus fremover mot nyåret», var den klare meldinga fra dem.

Blir færre

Tidligere samme dag hadde de kontroll på samme vei i Salangsdalen. Der ble en utenlandsk vogntogsjåfør anmeldt etter å ikke ha stanset for kontroll. Sjåføren ble også ilagt gebyr for dårlige dekke og manglende dokumenter. Grunnen til at Statens vegvesen ofte er å se på tungtransportkontroller i disse tider, er at de vil luke ut de som kjører dårlig skodd på vinterveiene våre.

– Vi har godt med slike kontroller i løpet av hele vintersesongen, fra oktober til februar-mars. Grunnen er at vi vinterstid kan ha et føre som alle, og spesielt tungtransporten, er nødt å være tilstrekkelig skodd for. Vi gjennomfører kontroller for å trygge trafikksikkerheten for alle som ferdes i trafikken, sier leder for utekontrollene i Statens vegvesen, Helle Torill Sandvik.

Hun forteller at de avdekker stadig færre dårlig skodde vogntog.

– Vi har hatt godt med slike kontroller de siste årene, og vi ser ei klar bedring for hvert år. De aller fleste kjører godt skodd, og bruker kjettinger etter vær og føreforhold, sier hun.

Vil ha alle hjem

Men de få unntakene de avdekker ønsker de ikke å sende videre på veiene våre.

– Det er klart at enkelttilfellene skal håndteres. Det er store kjøretøy som kan skape store utfordringer vi ikke ønsker. Møter man en dårlig skodd vogntog med problemer, er det mange tonn en risikerer å få mot seg. Det vil vi forebygge, og det gjør vi gjennom kontroller, sier hun, og legger til:

– Vi ønsker at alle skal komme seg vel hjem!