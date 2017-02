Skal vie likekjønnede med respekt

Prost Gunn Elvebakk i Indre Troms prosti sier at likekjønnede kan ta kontakt med kirkekontoret på lik linje med andre kommende ektepar for å smis i hymens lenker.



– Det har vi tenkt å gjøre med all verdens største respekt for hva folk mener om saken, sier prosten.



Mandag vedtok kirkemøtet den nye liturgien som åpner for at homofile par kan gifte seg i kirka på lik linje med heterofile par. Natt til onsdag, samme dag som kirkens nye liturgi trådte i kraft, giftet Norges første homofile par seg i kirka. Rundt om i landet har noen prester sagt opp i protest mot den nye liturgien, mens andre har reservert seg mot å vigsle likekjønnede par. Elvebakk bekrefter at det også er prester i Indre Troms prosti som har reservert seg mot dette, men at det ikke kommer til å gå på bekostning av likekjønnedes mulighet for å gifte seg.



– Vi finner ordninger slik at det alltid vil være noen som også tar de vielsene, sier hun.

Ønsker ekteskap

Hun viser til at kirka har tradisjon på å forholde seg til forskjellige meninger og vise respekt til alle parter, både fra teologisk ståsted og fra brukernes ståsted. Dette mener hun er et kvalitetstrekk for kirka som skal være åpen for alle. Den nye liturgien kan brukes av både likekjønnede og heterofile par, men den gamle liturgien kan også fortsatt brukes av dem som ønsker det. Enn så lenge er det ingen likekjønnede som har meldt fra om ønsket giftemål, men Elvebakk ønsker alle velkommen til å ta kontakt.



– Vi ønsker primært at folk skal gifte seg. Det er viktig at man skal kunne markere litt forskjeller. Forskjeller er ikke negativt, og det er på grunn av det at vi nå åpner for flere, sier prosten.