Skal utrede Luftforsvarets flygeskole

UNDER LUPEN: Luftforsvarets flygeskole med sine Saab Safari-fly har hatt tilhold på Bardufoss siden august 2002. Nå er flygeskolen i spill fordi det skal gjennomføres ei utredning for å finne ut om Luftforsvarets seleksjonsflygning kan gjennomføres i samarbeid med sivile eller gjennom et flernasjonalt samarbeid. (Arkivfoto)