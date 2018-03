Skal sikre Kampenhytta med et anneks

SIKKERHETSTILTAK: Kampenhytta på Rundhaugen innerst i Skoelvdalen er et yndet mål for skituristene. For å sikre gjestene i tilfelle brann trenger IL Kampen, som eier hytta, et anneks hvor de kan oppholde seg midlertidig. Annekset skal settes opp ovenfor Kampenhytta. FOTO: Terje Tverås