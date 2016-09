Sier nei til fylkesmannens ekteskapsplaner

Fylkesmannen i Troms, Bård Pedersen, skal 29. september legge fram sitt faglige råd til regjeringa og Stortinget for nytt kommunekart i fylket. Under mandagens møte i Midt-Troms regionråd i Dyrøy ga han ordførerne og rådmennene i regionen en forsmak på hvilke anbefalinger han vil gi her. Han oppfordret Målselv og Bardu til å gi tanken om å oppheve kommunegrensa seg imellom en ny omgang.

– Jeg har ikke bodd i Bardu eller Målselv, men jeg har vært der mange ganger. Jeg har skjønt at man må ha bodd her lenge for å skjønne politikken hvor kommunene er tydelig på at de vil være to. En motor i Indre Troms burde være en større enhet enn slik det er i dag, sa han.

Kan bestå alene

Fylkesmannen understrekte videre at han ikke kommer til å foreslå sammenslåing av Bardu og Målselv om de ikke ønsker det selv.

– Vi kommer ikke til å være tydelig på å foreslå at Bardu og Målselv slår seg sammen, for begge kommunene kan drifte videre som egne kommuner. Men på den annen side blir de en nødvendig balansevurdering hvis det kommer opp en storkommune i ytre del av Midt-Troms. I analysen vil vi være tydelig på at kommunene kan fortsette som nå, sa Pedersen.

Fylkesmannen har lagt flere kriterier til grunn i vurderingene sine. Kommunenes egne vedtak, utredninger, statusbilder, «null-alternativ» og intensjonsavtaler er blant bakgrunnsmaterialet han bygger anbefalinga si på. Men de har også vurdert kommunen økonomi, demokrati, geografi og evne til å levere gode tjenester. Innen tjenestetilbudet er det spesielt hvordan kommunene står rustet til å møte framtida innen helse, planarbeid og barnevernet, de har vurdert. Og ikke minst legges befolkningsgrunnlaget i både 2020 og 2040 til grunn. Siden både Bardu og Målselv har forventet befolkningsvekst og ligger på toppen i Troms når det kommer til arbeidstaker per innbygger over 67 år, gjør at fylkesmannen ikke vil presse kommunen til å slå seg sammen.

Ikke overrasket

Ordførerne i Bardu og Målselv, Toralf Heimdal og Nils Foshaug, fortalte etter møtet at fylkesmannens anbefaling var som ventet.

– Det er positivt at fylkesmannen ikke kommer til å gi ei klar anbefaling om sammenslåing om vi ikke ønsker det selv. Men det burde være en kjent sak at vi allerede har sagt nei, sa Heimdal.

Allikevel ba fylkesmannen de to kommunene i indre del av Midt-Troms vurdere kommunesammenslåing på nytt. Først og fremst fordi samtlige Senja-kommuner vil bli foreslått sammenslått til én.

– Men hva som skjer i nabolaget, kan også være avgjørende viktig. Det kan bli dominoeffekter ut av forhandlinger hos naboene, sa Pedersen.

– Ferdigsnakket

Barduordføreren var tydelig på at han ikke ser noen grunn til å snakke mer med Målselv om kommunesammenslåing.

– Nei, vi kommer ikke til å ta det opp, sier Toralf Heimdal.

Også målselvordføreren føler seg ferdigsnakket om dette temaet.

– Vi har gjort det vi skal når det gjelder kommunereformforhandlinger, og det er ikke kommet opp noe nytt som forandrer utgangspunktet vi sa nei til sammenslåing på i vår. Fylkesmannen sier også at både Målselv og Bardu vil klare seg alene i den nærmeste framtida, og da ser jeg ikke mye poeng med nye forhandlinger, sier Foshaug.