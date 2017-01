Setter helikopterpreg på sykkelrittet

Det mener Målselvs næringssjef, Elin Byberg. De direkte synergiene av Arctic Race-etappen 11. august er muligheten for samhold og folkefest. For samarbeid på tvers av kommunegrensene både administrativt og politisk. Hotellsenger blir fylt, matstedene vil få flere å mette, og butikkene vil kunne nyte godt av flere besøkende enn på en vanlig augustdag.

Sykkelfesten kan også bidra til å sette et fotavtrykk som blir tv-sendt i 180 land, i en politisk kampsak i Troms like før valget. Målselv kommune har nemlig fått 139 luftving med som arrangør av den andre etappen av sykkelløpet. Etter at syklistene har rast igjennom Bardufoss sentrum, skal syklistene sykle inn på flystasjonen. De skal så sykle fire runder på flystripa, før de endelig er i mål på den 177,5 kilometer lange løypa. På samme tid skal Luftforsvaret ha et flyshow på flystasjonen. Når de åpner for publikum, skal de ha plass til 20 000 mennesker.

– Arctic Race blir en gyllen mulighet for å vise Forsvarets tilstedeværelse i nord og flyplassen vår. Vi skal virkelig bruke anledningen til å få vist det fram, og vist hva vi har av forsvarskapasiteter i nord. Vi er glad for det, og det kommer til å bli unikt og spektakulært, sier Byberg.

– Betydning for reiselivet

Hun hadde akkurat deltatt på oppstartsmøtet for Arctic Race i Oslo. Der ble dronningetappen fra 2015, som også ble avsluttet i Målselv, dratt fram som den fineste tv-produksjonen av et sportsarrangement siden OL på Lillehammer.

– Vi er veldig stolt over at vi får Arctic Race tilbake til Målselv allerede to år etterpå. Vi vet det kommer mye folk til dette arrangementet, og vi skal vise oss fra vår beste side igjen. Det trenger vi også i år hjelp av frivillige lag og foreninger for å få til, sier hun.

Å få vist fram flystasjonen på denne måten, tror næringssjefen også vil kunne skape synergier og gi ringvirkninger innen reiselivet.

– Vi får vist fram en flyplass som har ei av Norges lengste flystriper. TV-seerne får sett nærheten den har til sentrum, til E6-en og til kysten. Det blir spennende å se hvor store ringvirkninger det får i reiselivsøyemed, for det er ingen tvil om at det har betydning, sier hun.

Folkefest

Men først og fremst er Arctic Race en folkefest. En nordnorsk folkefest som har blitt skapt hvert år de fire siste somrene. Målselv har gjort det før, og den gang holdt budsjettet på i underkant av en halv million godt.

– Kostnadene blir mindre denne gang. Siden 139 luftving er en aktiv medarrangør, klarer vi oss uten en prosjektleder i full stilling. Det er heller ikke like mye organisatoriske tiltak vi trenger å gjøre, som da syklistene kom i mål i Fjellandsbyen, forklarer hun.

Noe blir det, og budsjett skal presenteres i førstkommende formannskapsmøte og kommunestyremøte. Der skal også avtaler undertegnes. Og næringssjefen skal sammen med rådmannen, ordføreren og 139 luftving stake ut planen for å få arrangementet til å gå på skinner, slik at det blir en folkefest.

– Vi så at Arctic Race bidro til å skape samhold forrige gang. Vi skal straks gå i gang med å få med oss næringslivet, frivillige lag og foreninger og folk flest, til å være med å planlegge og legge rammene. Vi har laget en folkefest før, og det skal vi gjøre igjen, sier hun.