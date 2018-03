Serverer husmannskost fem ganger i uka

ETTERSPURT TILBUD: Den vanligste kommentaren markeds- og kommunikasjonsansvarlig Silje Jensen og daglig leder Stine Nordgård på Bardufoss hotell får høre av middagsgjestene sine er at de er glade for å ha et alternativ til pizza på Bardufoss. De ønsker nå velkommen til husmannskostmiddager fem dager i uka. FOTO: Kari Anne Skoglund