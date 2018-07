Selger pizza som aldri før

REKORDÅR?: Ivar Johan Johnsen har overlatt lederansvaret for Jokern til barnebarnet, Einar Johansen Ingebrigtsen, men han har ikke forlatt pizzabaren helt ennå. Slik det ser ut nå, tror han 2018 blir et rekordår for Jokern. ARKIVFOTO: MALIN CERENSE STRAUMSNES Foto: Malin Cerense Straumsnes

MÅLSELV: 2018 ligger an til å bli det beste året for Jokern pizzabar. Pizzasjef Ivar Johan Johnsen anslår at Jokern vil nærme seg 10 millioner kroner i omsetning i år.