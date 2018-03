Se hva kommunen svarte da barna ba for skogen der de bor

SENDTE BREV - FIKK SVAR: Oda og Torbjørn tok saken i egne hender og skrev brev til kommunen. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Oda (9) og Torbjørn (6) skrev brev til Bardu kommune og ba dem om ikke å fjerne all skogen under utbyggingen av et nytt boligfelt på Setermoen. Barnas bønn for skogen har engasjert både rådmann og varaordfører, og blir onsdag tatt opp i formannskapet i bygda.

