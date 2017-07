Satser på fornøyde fiskere i nerbygda

GUTTETUR: Carl-Even Berger tok turen til Målselv for å fiske sist onsdag, uten å se spor av en fisk. To familier med to sett unger i samme klasse ferierer ofte i lag, og da bildet ble tatt, var verken guttene eller «medpappa» Jarle Magnar Pedersen ved campen. Her klasse- og ferievenninner – og navnesøstre Signe Caroline (nærmest) og Signe Marie.