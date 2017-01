Solgte hele vedproduksjonen på én dag

– Det er jo artig å få avsetning på all veden samtidig. Jeg har aldri opplevd lignende, sier Bernt Johan Bergum (73).

Vanligvis produserer han ved for det åpne markedet, og mang en hytteeier har varmet seg på Aursfjord-bjørk fra gården Bergum. Men i år må kundene finne seg andre markeder, for tirsdag gikk alle de 36 storsekkene med ved til én eneste kunde. Nemlig reindriftssame og turistoperatør Johan Isak Oskal på Tønsnes utenfor Tromsø.

Totalt ble 18 000 kilo tørr bjørkeved lastet på storbil og transportert drøyt 100 kilometer. På Tønsnes skal veden brukes i lavvoer og i bålpanner for å gi natur-hungrige turister fra hele verden en opplevelse av de arktiske reindriftssamenes levemåte.

Tre sekker per uke

– Vi har levert virke til flisproduksjon før, men aldri ferdigprodusert ved i et slikt omfang. Betalinga er den samme som hvis jeg hadde solgt stykkvist, men for meg er det jo flott å bli kvitt alt på en gang. Vi får håpe turistene setter pris på veden, humrer Bernt Johan Bergum, som sier det jo er litt uvanlig at veden hans delvis blir brukt til å «fyre for kråka». – Men jeg setter pris på at det brukes ekte ved i en slik sammenheng, i stedet for noe annet.

Johan Isak Oskal sier til Nye Troms at han er lettet over å kunne få tørr ved levert på døra.

– Jeg har vært på utkikk etter noen som kunne levere i stort omfang for å slippe å hente ved selv. Normalt bruker jeg tre storsekker i uka, så ved er en viktig del av drifta her.

Hver uke kommer flere hundre turister til Tønsnes for å oppleve reindrift, natur og samisk historie. For mange av dem er det å se bål og ild en viktig del av den arktiske opplevelsen.

– Særlig folk fra de største byene i Asia har aldri sett åpen ild før og synes det er veldig spesielt, sier Oskal.

– Uvanlig

Det er som kjent nok skog å ta av i Troms, og Bernt Johan Bergum skulle gjerne sett at flere hugde.

– Det gror igjen mange steder, og det er synd at det ikke produseres mer. Men det er ikke så enkelt å få lønnsomhet i skogbruket. Det er jo greit med meg som er pensjonist og har tida for meg, smiler han.

Den tidligere bonden har overlatt gårdsdriften til sønnen og har dermed mer tid til vedproduksjon.

– Det er tungt arbeid, men man holder seg i form av det, sier Bergum og hjelper til med å få stroppene rundt nok en storsekk.

I løpet av en drøy formiddagstime ble alle storsekkene løftet om bord i lastebil av transportør Wilgot Hugo Enoksen fra Nordkjosbotn, og han kunne sette kursen mot Tønsnes. Så er det bare for Bergum å se frem mot en ny hogstsesong i skogen.

Tidligere leder i Balsfjord og Malangen skogeierlag, Pål Westerbeek, sier at å selge 36 sekker i én vending er uvanlig i vårt område.

– Det normale er mellom én og fire sekker per kunde. Jeg har vel vært borti lignende før, men vanlig er det ikke. Det er for øvrig en lur måte å gjøre det på.