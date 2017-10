Høytflyvende gudbrandsdøl med landkjenning

FLYDILLA: Gangsås har holdt på med luftsport i 30 år. Han ble hektet på seilfly for nesten 20 år siden, og har 800 timer i lufta. Nesten like morsomt synes han der er å lære det bort til andre, og her er han i baksetet, mens elev Bjørn Figenschou sitter i forsetet, med utganspunkt Elvenes flyplass i Salangen. FOTO: KJETIL NORDHEIM