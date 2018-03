Rekordmange prøvde fiskelykken hos Istindguidan

PÅSKESTEMNING: Arrangørene i Istindguidan i Nedre Bardu er svært fornøyde etter et vellykket arrangement. Mer enn dobbelt så mange barn som det på det meste har deltatt tidligere, prøvde palmelørdag fiskestanga si i Barduelva, og også på voksensida var det ny deltakerrekord. Den største fisken som ble tatt, var på 938 gram.

Etter å ha måttet avlyse den årlige isfiskekonkurransen på Barduelva to år på rad grunnet isforholdene, var det gledelig for Istindguidan at det i år klaffet på alle måter. - Vi har aldri før hatt så mange påmeldte, forteller Anne Kristin Sagmo.

