Regn og stor snøskredfare

I løpet av natt til onsdag steg temperaturen i Indre Troms betydelig, og regnet begynte å øse ned. Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av overgangen til mildvær og regn. Og meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen ved Vervarslinga i Nord-Norge kan ikke love noen rask bedring av været.



– Det ventes nedbør fra og til utover i hele perioden, men med noe synkende temperaturer fra søndag kveld. Utover i neste uke ventes det temperaturer under 0 grader og litt snø av og til, sier Olsen.



I går strakk regnet seg opp til 6–800 meter over havet, mens det i dag er ventet regn helt opp til 1000–1500 meter. Og det kan lokalt komme mye nedbør, enkelte steder varsles det 30–50 millimeter nedbør i løpet av 18 timer.

Snøskredfare

Med den kraftige nedbøren er faregraden for snøskred på 4 i dag – og det betyr at faren for snøskred er stor.



– Vi venter at det går mange naturlig utløste skred, det vil si skred som løsner av seg selv. Noen av skredene kan bli store, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Solveig Kosberg.



Skredproblemene vil være våte flakskred der nedbøren kommer som regn. På de høyeste toppene vil det legge seg opp store, ustabile nysnøflak i leområder.



– Det blir neppe det store turværet, for å si det mildt. Men for dem som må ut, anbefales det å unngå helt både skredterreng og utløpsområder, sier Kosberg.



Det vil si at folk oppfordres til å holde god avstand til fjellsider som er brattere enn 30 grader. Kosberg minner om at en del skred også vil ha stor rekkevidde og vil gå et godt stykke ut i slakere terreng under fjellsiden.

Ustabilt snødekke

Varsom.no varsler om snøskredfaren, og på deres nettsider framgår det at årsaken til at snøskredfaren øker når temperaturen stiger, er at bindingene mellom snøkornene i snødekket smelter slik at snødekket blir ustabilt. Regnet utgjør i tillegg en stor tilleggsbelastning på snødekket og fører smeltevann dypere ned i snølagene.



– Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at sannsynligheten for skred gjerne er stor når vi får kraftig mildvær og regn slik som nå, sier Kosberg.



Selv om regnet etter hvert vil avta, vil det kunne ta tid før snøskredfaren blir mindre igjen. Så lenge det er mildt, vil smeltevann fortsette å trenge ned i snødekket og kunne føre til store skred i dypere, svake lag.



– Faren for store, naturlig utløste skred vil ikke gi seg helt før vi får minusgrader igjen, men antall skred vil gradvis reduseres, sier Kosberg.



Kosberg oppfordrer folk til å følge med på Varsom.no for å være orientert om snøskredfaren.