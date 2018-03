Reagerer på betalingsrot og manglende informasjon

STILLER SPØRSMÅL: Morten Raaken trodde han sto utenfor kamerasona da han ventet på at flyet skulle lande. Det han ikke var klar over, var at kameraene som registrerer bilskiltene er plassert under brua som går over veien. Rundt tretti meter etter brua er varselskiltene som indikerer at man kommer inn på et kameraovervåket område. Raaken stiller spørsmål ved om dette er lov.