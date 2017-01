Politiet velger Bardu

Fredag ble det klart at Politidirektoratet støtter innstillinga fra politimesteren i Troms i behandlinga av politireformen. Det betyr at kommunene i Midt-Troms deles i to lensmannsdistrikt.

Finnsnes lensmannsdisitrikt får sitt hovedsete på Finnsnes og skal dekke kommunene Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg. Midt-Troms politidistrikt får hovedsete på Setermoen og skal dekke kommunene Bardu, Målselv, Balsfjord, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. Foruten hovedkontoret på Setermoen, blir det mindre kontorer i Målselv, Balsfjord og Ibestad. Dagens lensmannsdistrikt med hovedsete på Bardufoss dekker kommunene Bardu, Målselv og Balsfjord.

To distrikt

I utgangspunktet hadde politimesteren foreslått at alle de 13 kommunene i Midt-Troms-regionen skulle inngå i ett politidistrikt, men dette har det vært stor motstand imot. I høringsrunden uttalte flere kommuner seg kritisk til å etablere et så stort politidistrikt, i hovedsak begrunnet med store avstander. Etter høringsrunden innstilte politimesteren på ei deling av Midt-Troms, og dette har altså Politidirektoratet valgt å følge. Det gleder Bardu-ordføreren.

– Det aller viktigste er at politidistriktet nå blir delt med et Finnsnes-distrikt og et Midt-Troms-distrikt i stedet for ett stort med 13 kommuner, sier Toralf Heimdal.

Dagens lensmannsdistrikt har vært trukket fram av blant andre politimesteren som forbilledlig når det kommer til politirådssamarbeidet spesielt. Selv om politidistriktet nå blir utvidet fra tre til sju kommuner, er Heimdal trygg på at det gode politirådssamarbeidet vil fortsette.

– Ja, det er jeg. Og jeg tror at de nye kommunene som kommer til i lensmannsdistriktet og som ikke har hatt den formen på politirådssamarbeidet som vi har hatt, vil oppleve at det forebyggende arbeidet som politiet gjør, og som er det viktigste de gjør, vil merkes. Vi er i alle fall fornøyd, sier Heimdal.

Fornøyd

Heimdal mener fortsatt at prosessen knyttet til politireformen ikke har vært god, selv om han nå er fornøyd med resultatet. Han er fornøyd med at Bardu får hovedkontoret, med de arbeidsplassene det medfører. Flytteprosessen er ifølge Heimdal anslått å ta tre til fem år. Målselv-ordføreren er heller ikke spesielt overrasket over utfallet av prosessen, og at Politidirektoratet er enig med politimesteren.

– Men jeg syns fortsatt det er merkelig å flytte et godt etablert kontor 20 minutter, sier Målselv-ordfører Nils Foshaug.