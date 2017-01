Politiet valgte Setermoen

Arbeidet med politireformen har pågått over lang tid, og nå har politidirektoratet fattet sin beslutning. For vårt område er beslutninga i tråd med politimesterens innstilling. Det vil si at Midt-Troms deles i to lensmannsdistrikt. Finnsnes lensmannsdistrikt vil omfatte kommunene Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg, og ha hovedkontor på Finnsnes. Midt-Troms lensmannsdistrikt, bestående av kommunene Bardu, Målselv, Balsfjord, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad, får hovedkontor på Setermoen. Det framgår av Politidirektoratets nettsider. Målselv, Balsfjord og Ibestad beholder mindre kontorer.

Åpen prosess

I Politidirektoratets utredning påpekes det at enkelte kommuner i Troms har stilt seg kritiske til selve reformprosessen. Politidirektoratets vurdering etter dialog med politidistriktet er at prosessen har vært åpen og inkluderende, og at kommunene har hatt muligheter til å få fram sine synspunkter underveis.

Politidirektoratets beslutning vedrørende Midt-Troms er i tråd med politimesterens anbefaling. Det opprinnelig foreslåtte lensmannsdistriktet i Midt-Troms er delt i to, også dette i tråd med politimesterens anbefaling, og etter at flere kommuner har uttalt seg kritisk til et så stort politidistrikt som det opprinnelig foreslåtte.