Politi beslagla bil

BALSFJORD: Etter tips fra publikum ble en mann torsdag ettermiddag pågrepet av politiet på E8 ved Seljelvnes ut fra mistanke om promillekjøring. Mannen hadde heller ikke førerkort, for dette hadde politiet beslaglagt for 2-3 år siden. Men møtet med lovens lange arm så ikke ut til å ha særlig effekt på den promillemistenkte. For etter at politiet hadde sluppet ham av syne, bar det ut på veien igjen. Også denne gang ble han stoppet av politiet, og fortsatt var han åpenbart beruset. Men flere comeback ble det ikke for den ivrige promillekjøreren denne kvelden, for politiet beslagla bilen hans.