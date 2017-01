Overrasket over prisstigninga

– Noe kan vel være direkte følge av at Målselv den siste tida har hatt økt befolkning, noe som fører til større konkurranse om hus og eiendom. Og da stiger prisene, sier Foshaug.



Likevel synes han 40 prosent prisstigning på ett år høres mye ut og viser til at utgangspunktet året før kan ha vært forholdsvis lavt. Med en prisstigning på 3775 kroner per kvadratmeter for en enebolig, er Målselv likevel langt fra den dyreste kommunen å kjøpe eiendom i. En gjennomsnittsbolig i Norge ligger på drøyt 23 000 kroner per kvadratmeter, mens en gjennomsnittsbolig i Målselv ligger på drøyt 13 000 kroner per kvadratmeter. Selv om eneboligprisen ligger langt under landsgjennomsnittet, håper ikke Foshaug at prisene øker så mye at det fratar innbyggere muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet.



– Prisstigninga er bra for dem som selger hus og tøffere for dem som skal kjøpe. Spesielt de som er førstegangsetablerere vil få det tøffere, sier ordføreren.



Han mener det er viktig at kommunen er tilrettelegger for fremtidige utbygninger i både sentrumsnære områder og grisgrendte strøk. Han viser til at det allerede er mye byggeaktivitet i kommunen, da hovedsakelig bygging av leilighetskomplekser og tomannsboliger. Foshaug mener det er viktig at det ikke blir en dramatisk økning i husprisene som en konsekvens av at det ikke er tilrettelagt for bygging i hele kommunen.



– Vi må sørge for at folk får muligheten til å bygge der de vil bo, sier han.