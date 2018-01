Oppryddinga i gang etter «Ylva»

RYDDES: Svært mange trær ble løftet opp etter rota, og mye skog må ryddes etter ekstremværet i slutten av november. Allskog er nå igang med arbeidet, som vil ta tid. For å gjøre det mer effektivt har de søkt om dispensasjon for forhøyet aksellast på flere veier, for å kjøre tømmer mer effektivt ut. FOTO: Knut Solnes (arkivfoto)