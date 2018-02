Oppgitt over nye krav til lærere i skolen

OPPGITTE: I likhet med flere tusen andre lærere i landet reagerer Kent Are Amundsen og Nina Østerås sterkt på avskiltinga av lærere i skolen. – Vi blir provosert over at tidligere kompetanse plutselig ikke er verdt noe. Man klarer å vurdere realkompetanse i alle andre yrkesgrupper, så hvorfor ikke hos lærerne, sier de. FOTO: Lill-Karin Elvestad