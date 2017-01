Ønsker å representere kundene i SNN

– Min valgkampsak er å være et talerør for å beholde nærbankdimensjonen, sier Opdal.

Han er den eneste av de 20 kandidatene som har tilhørighet til Midt-Troms. Representantskapet er Sparebanken Nord-Norges øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. I perioden 9.–15. januar kan alle myndige kunder i banken som de siste seks månedene har hatt et innskudd på minst 2500 kroner, stemme. Det eneste kundene trenger for å stemme, er BankID, så kan de avgi stemme via bankens nettside. Kundene skal velge tre medlemmer og seks varamedlemmer for en periode på fire år. Det er også suppleringsvalg av ett medlem.

Hjerte for lokalbank

Trond Viggo Opdal har lang fartstid fra Indre Troms. Han bodde i Bardu fra 1993 til 2015. De to siste årene har han hatt bostedsadresse i Harstad, men han jobber i Hærstaben på Bardufoss og har pendlerhybel på Setermoen. Opdal har blant annet vært tillitsvalgt i Norges offisersforbund (NOF) og leder av Bardu alpinklubb. Han var også med i lokalpolitikken i Bardu i 12 år. Som tillitsvalgt i NOF kjempet han i 2003 for at Sparebanken Nord-Norge skulle beholde sin minibank i Heggelia.

– Jeg har et hjerte for dette med lokalbank og tilgjengeligheten til kundene. Nærbanktenkning er viktig for meg. Bankene må ikke bli så kyniske at de bare tenker på overskudd. Det kan hende det er økonomi i å beholde en del av nærbanktilbudene som er lavterskel for kundene, mener kandidaten til representantskapet i Sparebanken Nord-Norge.

Opdal har heller ikke sansen for å gjøre samfunnet kontantløst. Han har forståelse for at det i noen sammenhenger er greit å droppe kontanter for å unngå svarte penger, men er av den oppfatning at det også må være mulig å betale med fysisk valuta.

– Selv om bruken av banktjenester har endret seg, må bankene ta hensyn til de som ikke behersker internett og epost. Det er behov for å verne om det vi har, og det er eksempelvis ikke gitt at vi får beholde Sparebanken Nord-Norges filial i Målselv, sier han.

Dyktige kandidater

På spørsmål om hvordan han vurderer sine sjanser til å bli valgt inn i representantskapet i banken, svarer Opdal:

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke erfaring fra en sånn type valgkamp. Mange av kandidatene er veldig dyktige. Det er derfor ikke lett å spå hvordan det går.

Blant de 20 kandidatene i valget er det 15 menn og fem kvinner. Det er kandidater fra alle de tre nordnorske fylkene i alderen 26 til 71 år. Deriblant Harstad-rådmann Hugo Thode Hansen og tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen.