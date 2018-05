Omsetter for 1,2 millioner i døgnet

FONDET VOKSER: Bardu kommune putter regnskapsoverskuddet for 2017 på fond, og har nå over 25 millioner å rutte med på disposisjonsfondet sitt. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Bardu kommunes regnskap for 2017 er godkjent av formannskapet. Det viser at kommunen omsetter for 1,2 millioner hver eneste dag.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.