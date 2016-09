Områder kan bli stengt for rypejakt

Som Statskog varslet før rypejaktstarten 10. september, er det betydelig magrere i fjellet nå enn de to foregående årene. Noen steder minner det litt om forholdene høsten 2012 da det var klar nedgang i rypebestanden i nord.

I år meldes det om få og små kull. Noen finner også bare voksen fugl. Alt tyder på en liten kollaps i flere fjellområder, og at rypekyllinger i år har vært høyt oppe på menyen for predatorer som rovfugl og rev.

Vurderte fredning

Så ille er det at enkelte områder i Indre Troms kan bli stengt for rypejakt allerede neste år. Jo Inge Breisjøberget, som er fagsjef for jakt og fiske i Statskog, sier han allerede før årets sesong var i nærheten av å anbefale stengte områder i Indre Troms.

– Jeg anbefalte en kvote på bare én fugl, og da er vi virkelig i grenseland mot ikke å jakte i det hele tatt. Nå ble det kvote på to liryper og to fjellryper, interessene er jo litt forskjellige. Men det kommer til å bli en gjennomgang av de jaktfeltene vi har i Troms i løpet av vinteren, og da kan det blir aktuelt å frede noen av feltene, sier Breisjøberget.

Det er over 29 jaktfelt i Troms. Halvparten av dem finnes i Indre Troms.

Slutt til jul

– Det er synd dersom vi må ty til fredninger. Det er siste utvei. Vi vet at jakta bare er en liten del av bildet som påvirker rypebestanden. Det vi ser i år, er etter boka, der svikt i smågnagerbestanden fører til at rypekyllinger i stedet for smågnagere blir mat for predatorene. Men det er også slik at det generelt sett er mindre ryper nå enn før, og da blir svikten når den kommer, også veldig stor. Det har svingt før også, men da var det hønsegård i gode år og så mindre andre år. Nå har vi svingninger på et langt lavere nivå, der vi i de gode årene er mer oppe og vaker og ikke er i nærheten av de toppene vi har vært på før, sier Breisjøberget.

Så er det da også slik at rypa i Norge er rødlistet, og det gir et klart signal om at jegere ikke må bli overrasket om det kommer nye fredningsbestemmelser i jakta. Det er allerede kjent at man for kommende femårsperiode vurderer å stenge vinterjakta etter ryper. Der det før var anledning til å jakte til 15. mars her nord, kan det bli aktuelt med stenging til jul.

Ifølge Breisjøberget kan det faktisk skje allerede i år.

– Det kan bli stopp til jul i år. Men vi må få et bedre grunnlag først før vi vurderer det. Etter tre uker vet vi at de fleste ryper er skutt for årets jakt, og da vil det bli gjort opp en status. Da vil vi nok kunne si ganske mye mer om årets jakt, også for de ulike områdene. Vi tar en gjennomgang da, sier Breisjøberget.

Begrenser seg selv

Meldinger i år tyder på lavere bestand både av fjellryper og av liryper sammenlignet med fjoråret. Små kull, også kull med små kyllinger, er meldingene. Relativt langt i mellom kullene og observasjon av enkeltfugl og par. Flere steder melder jegere om at man ser mer voksen fugl enn kyllinger.

Heldigvis observeres det stamfugl, og det er «kapitalen» i rypebestanden som Statskog ønsker å ta vare på.

– Vi har hatt jaktfelt i tre år nå, og det er nå vi skal evaluere disse. Vi har hatt jakt på like lave bestander som nå tidligere år, og vi vet at når det jaktes på så lave bestander, begrenser jakta seg selv. Jegerne finner færre fugl, og innsatsen blir lavere. Uansett må vi vurdere å diskutere fredninger, og når vi får vurdert de ulike jaktfeltene, kan det blir freda felt allerede fra neste jaktsesong, sier Breisjøberget.

I så fall er det helt klart at noen av feltene i Indre Troms kan komme høyt på fredningslista.

Ikke svart over alt

Men tross flere dystre meldinger, er det ikke helt svart overalt. Og man kan jo driste seg til å si at det kan hende rypene har spilt jegerne et pek.

En rypejeger i Indre Troms Nye Troms snakket med denne uka, forteller om ryper på litt utradisjonelle områder, og blant annet fjellryper som sitter svært lavt.

– Det har ikke vært problem å fylle kvotene for oss. Vi opplever at rypene er på litt andre områder, og vi har sett kull med opp til ti ryper. Svart hav er det ikke, men det kan se ut som godværet gjør sitt til at de søker til litt andre biotoper enn normalt, sier en av jegerne.

Han bekrefter at det ikke er et bra rypeår i fjellet, men sier at det er viktig å få fram at det ikke er helt svart slik at bildet blir balansert.