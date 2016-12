Nytt år med helt nye butikkmuligheter

– Jeg er fryktelig spent, det er mye jeg ikke kan ennå, sier Gystad.

Han sitter på kjøpmannens kontor på Rema 1000 iført den gjenkjennelige blå genseren som alle ansatte i butikkjeden bruker. For bare noen måneder siden var han ikledd grønt som kommunikasjonssjef for Hæren, en jobb han har hatt i ni år. Før dette var han offiser i åtte år. Selv om Gystad offisielt er butikkens nye kjøpmann, skal partneren Annette Schøyen være like mye involvert i drifta. Hun jobber for øyeblikket som stedlig leder ved meteorologisk institutt på Bardufoss. Der har hun jobbet i 24 år. Det er med andre ord mange års ledererfaring mellom Bardufoss sitt nye kjøpmannspar. Og når det kommer til det administrative i butikken, er de ikke i tvil om at det er noe de skal klare å håndtere.

– Det er den daglige drifta vi må få kompetanse i, sier Schøyen.

For det er ikke bare bare å drive butikk. I to måneder har Gystad hatt opplæring i butikken, men han føler fortsatt at han har mye igjen å lære.

– Jeg har fått mest respekt for å bestille nok varer. Det er skikkelig vanskelig, der må man ha stålkontroll, sier den ferske kjøpmannen.

Livsstil

Det var i april i år at de begynte å oppsummere hvor de var i livet og hvor de ville videre. Det var en prosess de brukte et par måneder på, og de ble enige om å ta sats og hoppe inn i kjøpmannsyrket. Det var viktig at begge to skulle involvere seg i butikken, selv om det er Gystad som er kjøpmann på papiret.

– Når du drar til med et slikt prosjekt, så blir det mer livsstil enn jobb. Det hadde ikke vært mulig hvis vi ikke var to, for det blir ikke mye familieliv, sier Gystad.

Begge er glade i å trene, gå fjellturer og å reise. Men dette er noe de må legge på hylla ei god stund framover, for nå blir det butikk for alle pengene. Familie og venner er advart.

– Jeg har sagt at vi sees i 2018, spøker Gystad.

For de er fullt klar over at det første året blir beinhardt arbeid. Når det kommer til drifta av butikken, har begge samme visjon. De understreker at butikken er drevet godt fram til nå, men at de ønsker å ta den enda ett steg videre. De første månedene av året blir derfor å gå til å gjøre endringer i butikken. Varer skal plasseres annerledes, tilbud skal komme tydeligere fram og det skal bli mer tydelig merket hvor ting er. Paret har selv vært kunder siden Rema kom til Bardufoss, og har gjort opp sine meninger om hva som manglet for dem som kunder. Nå skal de utvikle butikken akkurat slik de ønsker den, og i mars skal den re-åpnes med brask og bram.

– Vi håper det blir lettere å være kunde. De skal slippe å måtte kjøre andre steder for å finne alt de trenger, de skal kunne finne alt her, sier Gystad.

Sunn konkurranse

Siden 1. oktober har han gått i kjøpmannskole og hatt mentoruker hos Rema 1000s beste kjøpmenn, og han har tatt mye lærdom med seg.

– Når man får se hvordan de som lykkes best gjør det, så er det lov å la seg inspirere og stjele noen ideer, sier Gystad.

– Å drive butikk er mer interessant enn man skulle trodd. Jo mer man lærer, jo mer interessant blir det, skyter Schøyen inn.

De tror den største utfordringa blir å lese markedet. Handlemønsteret endrer seg fra år til år, og man må nærmest være litt synsk for å vite hvor fort varene går. Forrige jul var det stor trafikk i butikken de siste dagene før julaften, mens det i år har vært et jevnt sig i førjulstida. Da gjelder det å verken ha for mye eller for lite varer.

– Jeg kommer til å ha lykkerus den dagen jeg har kontroll på bestillingene, sier Gystad.

Man kan spørre seg hvorfor noen velger en total karriereendring når de vet hvor mye jobb det blir og hvor mye av fritida som må ofres. Men for det ferske kjøpmannsparet er det ingen tvil om at det er utfordringa som driver dem framover.

– Det er noe med følelsen av å drive noe eget og at det du legger i av arbeid får du tilbake. Vi har i så mange år vært en liten brikke i et stort system hvor det er vanskelig å påvirke, sier Schøyen.

Personlig utvikling og avkastning på sikt er også en god motivasjon til å legge ned alt arbeidet de nå skal ta fatt på. Det er nok også en god del konkurranseinstinkt i begge to. Gystad synes det er sunn konkurranse med fire forskjellige butikkjeder i nær omkrets, men han satser på å holde posisjonen som størst.

– Hadde vi vært en landhandel uten konkurrenter, så ville det nok ikke vært så spennende, sier han.

Nå ser de fram til å sette ideene sine til livs og å kunne tilby kundene en enda bedre butikkopplevelse. Og det skal de få til sammen med de ansatte.

– Vi skal lykkes sammen med folkene som jobber her, vi skal være et team. Det blir kjempegøy, slår Gystad fast.