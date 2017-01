Ny søknad fra Storbukt gård

Da søknaden ble behandlet i november, ble saken vedtatt utsatt. Den gang pekte formannskapet på at prosjektet manglet en egen driftsplan, og en antok også at Innovasjon Norge ville kunne støtte prosjektet. Formannskapet var heller ikke enig i rådmannens beregning av i stønadsgrunnlaget.

I sin vurdering til onsdagens formannskapsmøte viser rådmannen til at prosjektet er i tråd med næringsplanen og vil bidra til å øke eller opprettholde andelen kvinnelige gårdbrukere eller næringsdrivende i kommunen. Rådmannen viser videre til at for prosjekter spesielt rettet mot kvinner og ungdom, kan det vurderes å gi støtte med inntil 75 prosent av det totale stønadsberettigede beregningsgrunnlaget.

Dekningsbidragskalkylen viser at gressfôret kjøttproduksjon på dexter, som er den minste britiske kvegrasen og godkjent som flerbruksrase, vil gi et positivt økonomisk bidrag til gårdsdriften. Dette i særdeleshet dersom kjøttet selges direkte til forbruker.

Rådmannen viser til at prosjektet vil styrke landbruket i kommunen, og at landbruksforvaltningen i kommunen støtter prosjektet. Rådmannen innstiller derfor på at Storbukt gård tildeles et investeringstilskudd på 135 000 kroner. En forutsetning for den «bagatellmessig støtten» er at prosjektet fullfinansieres.