Ny smell i Olsborgkrysset

En bil som kom sørfra på E6, måtte vente med å svinge av inn til Olsborg på grunn av møtende trafikk. En bil som kom bakfra, klarte ikke å stoppe og smalt inn i den ventende bilen. Ingen personer ble skadet i kollisjonen, men føreren av den fremste bilen dro for sikkerhets skyld til lege for sjekk. Det oppsto en del materielle skader på de to bilene, spesielt den bakerste.

Lokalt har det lenge vært et krav at Olsborgkrysset må utbedres etter en rekke kollisjoner. Senest i slutten av august sendte Nerbygda ve og vel med støtte fra FAU på Olsborg skole, samarbeidsutvalget for Olsborg barnehage, Målselv IL og Takelvlia vel et brev til blant annet vegsjef Torbjørn Naimak med krav om at trafikantenes sikkerhet i krysset ivaretas.