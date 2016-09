Ny runde om gjeterhyttene

Sju gjeterhytter for reindriftsutøvere ved Altevatnet har skapt hodebry langt inn i forvaltninga. I kommunestyret onsdag opplyste ordfører Toralf Heimdal at Landbruks- og matdepartementet har konkludert med at det er Fylkesmannen som bør følge opp saken. Ikke kommunen.

– Bruddet på plan- og bygningsloven kommer som følge av brudd på reindriftsloven. Nå har departementet konkludert med at det er Fylkesmannens ansvar å følge dette opp, og da må Fylkesmannen rydde opp, sier Heimdal.

Men Fylkesmannen har ifølge Heimdal sagt at de vil ta ansvaret for eventuelle nye saker og sparket ballen tilbake til kommunen for de sju konkrete hyttene.

– Hva vil Bardu kommune gjøre videre i denne saken?

– Kommunen skal følge med, men det er Fylkesmannens ansvar. Vi må stole på at staten har redskaper til å håndtere dette. Dette er et rettighetsspørsmål, det handler om internasjonal politikk, og det må da være måte på hva vi skal hanskes med i kommunen, sier Heimdal.

Politisk sak

Heimdal forteller at det utover høsten vil komme en politisk sak til plan-teknisk utvalg.

– For Bardu kommunes del er dette en byggesak, og det er greit å få stadfestet dette i politiske vedtak. Jeg kan ikke forskuttere politiske vedtak, men det er vel relativt lite som taler for at Bardu kommune skal håndtere dette, sier Heimdal.

Han forklarer at plan-teknisk utvalg i utgangspunktet har to muligheter når de får saken på bordet. Enten kan de fatte nye vedtak om riving, eller så kan de støtte seg til departementets anbefaling og be Fylkesmannen ta sitt ansvar. Heimdal opplyste i kommunestyret også at det forvaltningsorganet som iverksetter rivingsvedtak, kan vente seg søksmål og rettssak knyttet til rettighetene i området, blant annet i forbindelse med omregulering til hyttefelt tidlig på 80-tallet.

– Det jeg ønsker, er at det blir ro og fred for alle parter, og at ting kommer i ordnede former. Jeg tror ikke at rettssaker skaper ro og fred, sier Heimdal.

Varsler oppfølging

Rådmann Hege Walør Fagertun forteller at administrasjonen nå har sendt ut varsel til de berørte hytteeierne om at kommunen nå starter oppfølging av vedtaket fra 2010, da plan-teknisk utvalg vedtok riving av hyttene. Dette gjøres fordi det har gått lang tid, og at vedtakene medførte en omfattende klageprosess som nå er avsluttet.

– Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak og bekreftet at kommunen kan pålegge riving. Vi har foreløpig sendt varsel om at prosessen starter, og så får hytteeierne en frist for å gi tilbakemelding. Deretter løfter vi saken til plan-teknisk utvalg, sier Fagertun.