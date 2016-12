Ny reingjerdekonvensjon trer i kraft 1. januar

Vedtaket innebærer at den inngåtte konvensjonen av 9. desember 2014 mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område blir iverksatt. Stortinget samtykket 10. mai i år til inngåelse av konvensjonen, og den finske riksdagen har samtykket til inngåelse 8. november i år.

– Eg er glad for at den nye reingjerdekonvensjonen mellom Noreg og Finland nå kan tre i kraft. Det vil gi mindre problem med rein som krysser grensa mellom dei to landa, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.