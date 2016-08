Ny prostiprest i Øverbygd

- Jeg gleder meg veldig til å tre inn i den nye stillinga, det blir artig å komme i gang, sier Kaarstad.

Kaarstad bor i Bardu, og er gift med den nye soknepresten i Bardu, Audhild Kaarstad. Han er opprinnelig fra Mo I Rana, og har jobbet både i inn- og utland. De to siste årene har han arbeidet i Kirkenes. Før det tilbragte han seks år i Stefanusalliansen, en misjon- og menneskerettighetsorganisasjon som har fokus på mennesker som blir forfulgt og diskriminert for sin tro. Kaarstad trer inn i som vikar i Øverbygd og Målselv i forbindelse med en studiepermisjon. Han blir også fungerende sokneprest i Øverbygd i en periode. For han blir det viktig å ha tilstedeværelse for folk i Øverbygd.

- I og med at jeg går inn i ei vikarstilling, vil jeg ta utgangspunkt i det som allerede er der. Det viktigste er at jeg er prest for folket i Øverbygd, og at jeg er tilstede, sier han.

Nå ser han frem til morgendagens innsettelsesseremoni, og gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver.